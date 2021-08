Nach einer Unfallflucht und einer Verkehrsgefährdung in Friesenheim sucht die Polizei Zeugen. In einem anderen Fall konnte eine 49-jährige Unfallverursacherin gefunden werden. Sie war betrunken unterwegs und ist nun ihren Führerschein los.

Das hier ein Unfall geschehen sein musste, war nicht zu übersehen: Ein umgefahrenes Verkehrsschild und mehrere Fahrzeugteile hat ein Autofahrer am Samstagabend in Friesenheim hinterlassen und ist dann einfach weggefahren. Laut Polizei hatte ein Zeuge um 20.15 Uhr auf Höhe der Hohenzollernstraße 69, Nähe Einmündung Ebert- und Fichtestraße, ein lautes Geräusch gehört. Der Unfallverursacher war aber nicht mehr zu sehen. Die Polizei stellte die Fahrzeugteile sicher und ermittelt nun. Es werden Zeugen gesucht.

90-Jähriger gefährdet andere

Das gilt auch für eine gefährliche Verkehrssituation am Montag, 16. August, ebenfalls in Friesenheim. Wer am Steuer saß, ist in diesem Fall zwar bekannt – gesucht werden aber Geschädigte. Laut Polizei war ein 90-jähriger Ludwigshafener mit seinem Auto „in auffälliger Fahrweise“ auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße soll er eine rote Ampel überfahren haben, wodurch es fast zu einem Unfall gekommen sei. Nach der Kreuzung fuhr er dann auf ein anderes Fahrzeug auf. Weil der Unfallgegner keinen Schaden erkannte, fuhr er nach einem kurzen Gespräch mit dem 90-Jährigen davon. Die Polizei zog den Führerschein des Seniors ein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei sucht nun Autofahrer, die abbremsen oder ausweichen mussten als der Mann die rote Ampel ignorierte. Auch den Unfallgeschädigten, der davonfuhr, sucht die Polizei.

2,61 Promille im Blut

Nicht mehr suchen müssen die Beamten im Falle einer Unfallflucht in Oggersheim, die sich am Samstag um 3.36 Uhr ereignete. In der Heinrich-Halfen-Straße in der Melm kam ein Auto von der Fahrbahn ab und beschädigte laut Polizei zwei parkende Fahrzeuge. Bei einer anschließenden Fahndung konnten das Verursacherauto und schließlich auch die Fahrerin gefunden werden. Die Polizisten bemerkten bei der 49-jährigen Ludwigshafenerin allerdings deutlichen Alkoholgeruch. Der Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurde gegen die Fahrerin eingeleitet. Und: Der Führerschein der Frau ist erst einmal weg.

Zeugen gesucht

Hinweise an die Polizei zu den beiden Vorfällen in Friesenheim unter der Telefonnummer 0621/9632222.