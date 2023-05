Eine bislang unbekannte Person ist in der Silcherstraße (Süd) gegen den parkenden Mercedes eines 22-Jährigen gefahren und hat dabei laut Polizei einen Schaden von geschätzten 20.000 Euro verursacht. Danach habe sich der oder die Unbekannte unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der 22-Jährige konnte lediglich beobachten, dass das Auto in Richtung Arnulfstraße flüchtete. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.