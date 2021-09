Nach einer Unfallflucht am Montagabend in Oggersheim sucht die Polizei Zeugen. Um 19.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine unbekannte Person mit ihrem Auto in der Großpartstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen sei und in der Folge eine Leitplanke sowie ein Verkehrsschild touchiert habe. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Anschluss sei die Person einige Meter in ein danebenliegendes Maisfeld gefahren. Im Feld waren Reifenspuren zu sehen, die nach wenigen Metern wieder auf die Fahrbahn führen.

Rücklicht beschädigt

Auch in der Industriestraße (Friesenheim) ereignete sich am Montag gegen 15.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein 47-Jähriger hatte seinen Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als er zurückkehrte, war eines seiner Rücklichter beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bei nahezu jedem vierten Unfall in Ludwigshafen flüchtet der Verursacher. 2019 registrierte das Polizeipräsidium fast 1700 Fälle.

In beiden aktuellen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.