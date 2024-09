Ein 27-Jähriger hat am Samstag, 21. September, einen Schaden an seinem weißen VW festgestellt. Das Auto war zwischen 0.30 und 12 Uhr am Fahrbahnrand der Zollhofstraße in Ludwigshafen-Mitte am Rhein geparkt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug touchiert und war danach einfach geflüchtet. Der Schaden wird von den Beamten auf etwa 800 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.