Ein schwarzer Mercedes-Benz der E-Klasse ist nach Polizeiangaben vom Dienstag zwischen Sonntag und Montag (30. und 31. August) bei einem Unfall in der Sudermannstraße im Ludwigshafener Stadtteil Süd beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verursacher demolierte das geparkte Auto an der hinteren Fahrerseite. Der Übeltäter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.