Ein Unbekannter hat laut Polizei zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag einen schwarzen Audi in der Krügerstraße (Mundenheim) beschädigt. Er streifte den geparkten Wagen vermutlich beim Vorbeifahren am hinteren Kotflügel. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern.

Rotes Fahrzeug gesucht

Wegen der Spuren wird davon ausgegangen, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit roten Teilen fuhr. Im ersten Halbjahr 2020 ereigneten sich bereits 715 Unfallfluchten im Stadtgebiet, im gesamten Vorjahr waren es 1693. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.