Mehrere Tausend Euro Sachschaden hat laut Polizei ein Unbekannter bei einem Unfall in Mitte verursacht und ist danach geflüchtet. Gegen 19.15 Uhr parkte ein 24-Jähriger am Samstag seinen VW Passat am rechten Fahrbahnrand der Berliner Straße. Als er sonntags gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine große Delle im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite, eine gebrochene Hinterachse, Schleifspuren auf der hinteren Felge sowie eine abgerissene und zerbrochene Radkappe des hinteren Rads. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.