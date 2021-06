Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag um 4.45 Uhr in der Gartenstadt ereignete. In der Maudacher Straße wurde eine 32-jährige Fahrradfahrerin von einem schwarzen Peugeot so stark touchiert, dass sie stürzte. Laut Polizei erlitt die junge Frau Prellungen sowie eine Verletzung am Knöchel. Der Fahrer oder die Fahrerin des Peugeots fuhr einfach weiter, ohne sich um die 32-Jährige zu kümmern. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann etwas zu dem schwarzen Peugeot sagen? Hinweise unter Telefon 0621/963-2122. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, macht sich strafbar und kann laut Polizei mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre bestraft werden.