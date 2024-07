Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht, die sich am Sonntag ereignet haben. Zwischen 8.30 und 21.20 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in der Leuschnerstraße ( Friesenheim) einen auf Höhe der Scheffelstraße abgestellten Alfa Romeo beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Die Inspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auf etwa 3500 Euro beläuft sich der Schaden an einem Pkw, der zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Krügerstraße (Mundenheim) abgestellt war. Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit dem Wagen und fuhr einfach weiter. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.