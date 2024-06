Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am späten Montagabend einen Unfall in der Ludwigshafener Innenstadt verursacht hat und dann geflüchtet ist. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um eine helle Limousine mit bulgarischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Polizei zufolge streifte der gesuchte Autofahrer gegen 23.30 Uhr beim Überholen in der Kaiser-Wilhelm-Straße mit seinem Fahrzeug das Auto eines 50-Jährigen. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung A650. Der 50-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab und streifte die Leitplanke. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 9632122.