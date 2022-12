Ein unbekannter BMW-Fahrer hat laut Polizei am Donnerstagmittag mit seinem schwarzen Wagen der X-Reihe einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Wagen gegen 14 Uhr in die Kreuzung Niederfeld-/Damaschkestraße (Gartenstadt), als ihr der Unbekannte die Vorfahrt nahm. Die 31-Jährige konnte zwar per Ausweichmanöver eine Kollision verhindern, verlor dabei aber die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem geparkten Auto und einem Zaun. Anschließend kippte das Fahrzeug der Frau zur Seite. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann aber davon. Durch den Unfall wurde die 31-Jährige verletzt, ihre achtjährige Beifahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 19.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.ier