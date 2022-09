Die Polizei hat einen Radfahrer ermittelt, der bereits am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Mundenheimer Straße einen Unfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der 45-Jährige aufgrund eines nicht ausreichenden Sicherheitsabstands einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend setzte der Beschuldigte aus Ludwigshafen seine Fahrt in Richtung Oberstraße fort. Eine aufmerksame Unfallzeugin beobachtete, den Unfallhergang beobachten, woraufhin die Eigentümerin des beschädigten Wagens den Radfahrer ansprach. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den 45-Jährigen. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Mann wurde anschließend auf eine Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.