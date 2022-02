Einen Gesamtschaden von 3500 Euro hat ein Unbekannter am Freitagabend bei einem Unfall in Süd (Mundenheimer Straße) verursacht und ist danach geflüchtet. Laut Polizei war der Pkw-Fahrer in Richtung Saarlandstraße unterwegs, kam aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Hausnummer 79 von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort geparkten schwarzen VW Passat. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf eine graue Mercedes B-Klasse geschoben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.