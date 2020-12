Nach einer Unfallflucht, die bereits am Mittwoch in der Industriestraße (Friesenheim) stattfand, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Mann war an diesem Tag um 11.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg in Richtung Sternstraße unterwegs. Ein silberfarbener Van fuhr vom Parkplatz des Supermarktes Dogan in die Industriestraße ein und übersah dabei den kreuzenden Scooter-Fahrer. Auto und Scooter stießen zusammen, der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg zwar kurz aus, um nach dem Geschädigten zu sehen. Fuhr dann aber davon, laut Polizei „ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen“. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.