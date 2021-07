Der die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht nach einem Vorfall am Montag in Mundenheim. Gegen 12.20 Uhr war ein Feuerwehr-Löschfahrzeug auf der Woll- in Richtung Raschigstraße unterwegs, als ein Auto von einem Betriebsgelände auf die Wollstraße fuhr. Der Fahrer des Löschfahrzeugs musste eine Notbremsung hinlegen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Das Löschfahrzeug kam von der Straße ab und durchbrach einen Zaun. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Löschfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2122.