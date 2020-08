Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines silbernen Audi TT, der am Mittwoch kurz nach 12 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen etwa zehn Jahren alten Jungen angefahren haben soll und dann von der Unfallstelle geflüchtet ist. Der Junge soll die Kaiser-Wilhelm-Straße vom Theaterplatz kommend überquert haben, als er von dem Audi erfasst wurde. Der Audi fuhr weiter, ohne anzuhalten oder sich um das Kind zu kümmern. Der Junge stand nach dem Unfall auf und stieg in die Straßenbahnlinie 4 nach Oggersheim ein, ohne sich von Zeugen helfen zu lassen. Laut Zeugen hatte der Junge mehrere Schürfwunden an den Beinen und humpelte. Der Junge soll zehn Jahre alt sein. Er hat blondes Haar, trug ein helles T-Shirt und eine kurze Hose. Hinweise zum Kind und zum gesuchten Fahrer an die Polizei, Telefon 0621 963-2222.