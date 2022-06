7000 Euro Schaden hat laut Polizei in der Nacht auf Dienstag ein Unfall in Mitte verursacht. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr die Otto-Stabel-Straße aus Richtung Wredestraße. Auf Höhe der Hausnummer 17 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A2. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi auf einen davor geparkten Renault Kangoo geschoben. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.