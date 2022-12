Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14.05 Uhr in Friesenheim ereignet hat. Ein 20-jähriger Mann war laut Polizeibericht mit seinem Pkw in der Weiherstraße in Fahrtrichtung Langgartenstraße unterwegs, als ihm ein dunkelfarbener VW nach Überfahren der Mittellinie auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 20-Jährige nach rechts aus und stieß mit seinem Fahrzeug sowohl gegen ein Verkehrszeichen als auch einen Baum. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der augenscheinlich männliche Fahrer des entgegenkommenden Wagens setzte indessen unbeirrt seine Fahrt in Richtung Luitpoldstraße fort. Der Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 in Verbindung setzen.