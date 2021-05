Ein Unbekannter ist am Donnerstag im Bereich Bruchwiesenstraße mit seinem Auto auf einen Toyota aufgefahren. Dieser stand um 15.40 Uhr wartend an der Ampel an der Kreuzung zur Christian-Weiß-Straße. Nachdem die Ampel auf „Grün“ wechselte und der 26-jährige Toyotafahrer losfuhr, stieß ein unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Volvo SUV, laut Polizei hatte dieser ein Ludwigshafener Kennzeichen, von hinten an den Toyota. Er touchierte ihn am hinteren linken Kotflügel und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.