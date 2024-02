Ein grauer Audi A7, der am rechten Fahrbahnrand der Von-der-Tann-Straße im Hemshof geparkt war, ist am Montag zwischen 12 und 13 Uhr beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach weiteren Polizeiangaben davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: Telefon 0621 963-2222. E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.