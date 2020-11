Wer hat einen Fahrradfahrer mit fehlendem Pedal gesehen? Das fragt die Polizei aus folgendem Grund: Ein grauer Hyundai ist am Donnerstag in der Neuhöfer Straße (Rheingönheim) beschädigt worden. Laut Polizei geschah die Tat zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Verursacher das geparkte Auto und fuhr anschließend davon. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Schaden von einem Fahrrad verursacht wurde, zumal vor Ort ein Pedal gefunden wurde. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.