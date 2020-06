Zwei Zeugen haben der Polizei geholfen, eine Unfallflucht in der Pfingstweide aufzuklären. Die Zeugen hatten beobachtet, wie am Montag gegen 14:30 Uhr ein Opel Astra in der Prager Straße gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Anschließend flüchtete die Fahrerin von der Unfallstelle. Die Zeugen meldeten den Unfall bei der Polizei, und so konnte eine 31-jährige Ludwigshafenerin als mögliche Unfallverursacherin ermittelt werden. Bei den Ermittlungen ergab sich außerdem, dass die 31-Jährige gar nicht in Besitz eines Führerscheins ist. Gegen sie wird nun wegen der Unfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.