Infolge einer Unfallflucht am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B44 sucht die Polizei nach einem Fahrer eines weißen Citroën-Transporters mit LU-Kennzeichen. Der Wagen war auf der linken Spur hinter einer 41-jährigen Kia-Fahrerin unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Mundenheim scherte der Transporter nach rechts aus, fuhr an der 41-Jährigen vorbei und versuchte, sich vor ihr wieder einzuordnen. Dabei touchierte er ihr Fahrzeug (geschätzte Schadenshöhe: 1000 Euro). Der Kia geriet durch die Kollision ins Schleudern. Die 41-Jährige konnte Zusammenstöße mit der Leitplanke nur knapp verhindern und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter in Richtung Stadt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.