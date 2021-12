Nach einer Unfallflucht am Donnerstag um 10.10 Uhr auf der L527 sucht die Polizei Zeugen. Eine 30-Jährige war dort von Maxdorf in Richtung Oggersheim unterwegs. Nach der Einmündung in Richtung Frankenthal-Eppstein wechselte ein anderes Auto den Fahrstreifen, ohne zu blinken. Die 30-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte eine Verkehrsinsel. Die schwangere Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachsachen in Höhe von 300 Euro. Der Unfallverursacher fuhr unerlaubt Richtung Oggersheim weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.