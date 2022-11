Die Polizei hat einen unfallflüchtigen Autofahrer am Montagabend in einer Bar im Hemshof ausfindig gemacht. Der 41-Jährige hatte laut Polizeibericht gegen 20 Uhr einen Unfall in der Rottstraße (Süd) verursacht. Zunächst wollte er sich mit dem Unfallgegner einigen – ohne die Polizei einzuschalten. Als dieser jedoch die Polizei verständigte, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Die Beamten machten den Mann schließlich im Hemshof ausfindig. Da er getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.