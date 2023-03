Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht in Friesenheim klären. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 32-jährige Autofahrerin beim Einparken in der Schwertstraße gegen das hinter ihr geparkte Fahrzeug. Die Verursacherin flüchtete, ohne sich um den Schaden (100 Euro) zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die Hinweise führten die Ermittler auf die Spur der Frau.

Spuren deuten auf Lkw

Noch ungeklärt ist anderer Fall: Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigte ein Unbekannter die Hausfassade und Dachrinne eines Imbisses in der Kurt-Schumacher-Straße (Oppau). Aufgrund der Spuren könnte ein Lkw beim Abbiegen auf den Parkplatz des gegenüberliegenden Discounters den Schaden (3000 Euro) verursacht haben. Die Polizei sucht. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.