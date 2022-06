Ein in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) geparkter Audi ist laut Polizei in der Nacht auf Dienstag von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Durch den Aufprall des Verursachers habe sich der Audi auf einem vor ihm geparkten Renault geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Den Beamten zufolge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2122.