Als eine 12-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr an der Haltestelle Rohrlachstraße (Friesenheim) aus der Bahnlinie 9 ausgestiegen ist und dann zur gegenüberliegenden Bushaltestelle laufen wollte, hat sie beim Überqueren der Frankenthaler Straße an der Ampel vermutlich ein weißer VW Golf mit dem Kotflügel erfasst. Laut Polizei wurde das Mädchen dabei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963 - 2403 bei der Polizei zu melden.