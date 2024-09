Ein blauer BMW ist am Montag gegen 8 Uhr nach Angaben der Polizei in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen durch einen Unfall beschädigt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin parkte ihr Auto gegenüber einer Kindertagesstätte und blieb in der Nähe, als sie plötzlich die Alarmanlage ihres Autos hörte. Sie stellte bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden fest. Die Polizei konnte die Höhe des Schadens nicht nennen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder ein Auto von der Unfallstelle wegfahren sehen? Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Nummer 0621 9632122.