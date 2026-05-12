Im Zinkig/Ecke Wolfhartstraße (Edigheim) ist es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Wagen eines 58-Jährigen beim Rückwärtssetzen gegen einen Stromkasten, und der Mann entfernte sich nach Inaugenscheinnahme des Schadens unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde jedoch von einem Polizisten außer Dienst beobachtet, der die Verfolgung aufnahm und das Fahrzeug an der Kreuzung Wolfhartstraße/Hildebrandstraße stoppen konnte. Die hinzugezogenen Kollegen stellten bei dem 58-Jährigen Alkoholgeruch fest, und es wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,5 Promille gemessen. Gegen den Mann wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol und andere Rauschmittel eine Hauptunfallursache darstellen: Wer nach dem Genuss solcher Drogen fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.