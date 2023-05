Dank der Hilfe eines Zeugen, der sich das Autokennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei am Montag eine Unfallflucht aufklären. Eine 44-Jährige bog mit ihrem Wagen am Nachmittag von der Bayreuther- in die Bruchwiesenstraße (West) ab und missachte die Vorfahrt eines Radfahrers, der auf dem Radweg unterwegs war. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, wich der 55-Jährige aus und fuhr gegen einen Schildermast. Die 44-Jährige setzte ihre Fahrt in Richtung Maudacher Straße fort, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der Radfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.