Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht, der sich am Dienstag gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Max-/Schulstraße (Mitte) ereignet hat. Demnach musste ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer wegen eines vermutlich zu schnell fahrenden Autos stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte der 17-Jährige und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das am Unfall beteiligte Auto fuhr anschließend weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.