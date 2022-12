Ein 43-jähriger Autofahrer aus Frankenthal hat am Samstagmittag gegen 13.05 Uhr zunächst ein geparktes Auto in der Ludwigshafener Innenstadt und anschließend mehrere geparkte Autos im Hemshof beschädigt, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben schließlich nach kurzer Fahndung durch eine Streife am Carl-Wurster-Platz kontrolliert werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden: Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer des Kia ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.