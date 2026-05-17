Ein Autofahrer hat in Ludwigshafen ein geparktes Auto touchiert und sich danach vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei stieg der Mann zuvor aus, prüfte den Schaden und hinterließ einen Zettel mit falschen Angaben. Der Unfall passierte am Freitag zwischen 15 und 15.10 Uhr in der Bahnhofstraße in der Stadtmitte. Die Polizei stellt klar, dass ein Zettel an der Windschutzscheibe nach einem Parkrempler rechtlich nicht ausreicht. Wer sich darauf verlässt und einfach wegfährt, begehe eine Straftat. Sollte kein anderer Unfallbeteiligter vor Ort sein, solle die Polizei verständigt werden. Zeugen für den Unfall am Freitag sollen sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 melden.