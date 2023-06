(aktualisiert 22.15 Uhr) In Mannheim ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Reisebus gekommen. Die Kollision ereignete sich an der Haltestelle Fahrlach im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Straßenbahn war laut Polizei teilweise aus dem Gleis gesprungen. Die Fahrlachstraße wurde bis 22 Uhr für die Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Laut Polizei sind sieben Passagiere der Straßenbahn mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. In Lebensgefahr soll keiner von ihnen schweben. Der Reisebus war offenbar leer, der Fahrer steht laut Polizei unter Schock. Das Bergen der Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden. Die Unfallursache ist ein Fall für die Ermittler.