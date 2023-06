In Mannheim ist es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Reisebus an der Haltestelle Fahrlach im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße gekommen. Die Straßenbahn ist laut Polizei hierbei teilweise aus dem Gleis gesprungen. Die Fahrlachstraße wurde für die Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Über Verletzte und Sachschaden ist den Beamten zufolge bislang noch nichts bekannt.