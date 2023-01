Ein 90-Jähriger wollte am Montagvormittag in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) mit dem Auto in die Wegelnburgstraße abbiegen und ist dabei laut Polizei mit einer in gleicher Richtung fahrenden und bevorrechtigten Straßenbahn zusammengestoßen. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand den Beamten zufolge ein Schaden, der sich auf insgesamt rund 1000 Euro beläuft.