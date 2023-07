Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Unfall gerufen worden, zu dem es in der Friesenheimer Brunckstraße zwischen zwei Autos und einer Straßenbahn gekommen ist. Man habe Sicherungsmaßnahmen veranlasst und die Insassen der verunfallten Fahrzeuge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, teilt die Wehr mit. „Eine unmittelbar betroffene Straßenbahn musste durch die RNV geräumt werden“, heißt es in einer Presseerklärung. Die Fahrgäste hätten jedoch all selbstständig an die nah gelegene Haltestelle laufen können. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Einschränkungen im Fahrbetrieb, die Brunckstraße musste teilweise auch für den Autoverkehr gesperrt werden. Laut Feuerwehr wurden vier Personen, darunter zwei Kinder, dem Rettungsdienst vorgestellt.