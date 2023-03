Die 46-jährige Fahrerin eines VW-Polo ist laut Polizei am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Rheingoldstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße unterwegs gewesen, als sie beim Abbiegen in einen Kreisverkehr die rote Bedarfsampel für den Schienenverkehr übersah. Den Beamten zufolge stieß ihr Auto deshalb mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Straßenbahn ist laut Polizei beschädigt worden, habe ihre Fahrt nach einer Stunde aber fortsetzen können. Der VW-Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.