(Aktualisiert: 14.42 Uhr) Am Montagmittag ist es in der Saarlandstraße in Ludwigshafen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Gekracht hat es im Bereich zwischen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf 16.000 Euro. Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr, als ein 23-jähriger Autofahrer beim Wenden die neben ihm fahrende Straßenbahn übersah und mit ihr zusammenstieß. Nach dem Zusammenstoß rollte das Auto noch gegen einen Verteilerkasten. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, die Insassen der Straßenbahn blieben alle unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme war die Saarlandstraße für einige Zeit stadteinwärts gesperrt.