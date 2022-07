Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind laut Polizei die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ereignet hat. Ein 59-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. Auf der Friedrich-Ebert-Brücke fuhr er einem voranfahrenden 20-Jährigen, der seinen Opel verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, hinten auf und schob ihn auf den VW eines 38-Jährigen. Der Fahrer des Opel und dessen 59-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.