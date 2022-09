15.000 Euro Schaden hat laut Polizei am Mittwoch ein Autounfall in der Gartenstadt verursacht. Eine 33-Jährige übersah gegen 13.50 Uhr einen bevorrechtigten 53-Jährigen und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich Salzburger-/Steiermarkstraße. Durch den Aufprall wurden die 33-jährige Verursacherin und die Beifahrerin des 53-Jährigen verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.