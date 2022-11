Nach einem Unfall in Friesenheim sind laut Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr zwei Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In der Sternstraße, Kreuzung Saarbrücker Straße, wurden die 90-Jährige und ihr 91-jähriger Begleiter von einem Auto erfasst. Der 84 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte von der Saarbrücker Straße in die Sternstraße abbiegen. Dabei übersah er das Grünlicht der Fußgängerampel und die beiden Senioren. Wegen erheblicher Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 84-Jährigen wurde dessen Führerschein eingezogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.