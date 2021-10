Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch um 15 Uhr in der Mannheimer Straße an der Einmündung Wollstraße (Oggersheim) gekommen. Laut Polizei verlor ein 24-Jähriger aus noch ungeklärtem Grund die Kontrolle über sein Auto. Er kam auf die Gegenspur und stieß dort mit dem Auto eines 44-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und die sieben Jahre alte Beifahrerin des 44-Jährigen wurden verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.