Auf der Wollstraße in Oggersheim ist es Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 39-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Laut Polizei geriet der Mann gegen 12.30 Uhr auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.