Ein 27-jähriger VW-Fahrer hat laut Polizei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf dem Heidelberger Kurpfalzring die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, fuhr zunächst auf den Wagen einer 56-Jährigen auf und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Danach stürzte das Fahrzeug rund fünf Meter tief eine Böschung hinab, bevor es auf dem Areal eines Baustoffunternehmens seitlich zum Erliegen kam. Die 56-Jährige erlitt Verletzungen, der 27-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt mindestens 15.000 Euro. Der Schaden am Auto der 56-Jährigen beläuft sich auf 2000 Euro. Zudem wurde der Zaun der Baustofffirma beschädigt. Zeitweise musste der Kurpfalzring vollständig gesperrt werden, wodurch es bis 20.15 Uhr zu Staus in diesem Bereich kam.