Ein Transporter hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Laut Polizei war das Fahrzeug um 8.10 Uhr in der Rheinallee in Richtung Yorckstraße (Mitte) unterwegs, als es nach rechts ausscherte und in die Walzmühlstraße abbog, ohne vorher zu blinken. Eine 54-jährige Autofahrerin musste stark bremsen. Einem hinter ihr fahrenden Auto gelang das nicht mehr rechtzeitig. Es fuhr auf das Auto der 54-Jährigen auf. Der weiße Transporter mit Ladefläche fuhr weiter. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei sucht den Transporter. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.