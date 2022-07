12.000 Euro Schaden hat laut Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr ein Unfall in den Mannheimer Quadraten verursacht. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt eins Fords und stieß mit diesem zusammen. Infolge des Aufpralls wurden sämtliche Airbags ausgelöst. Der 24-jährige Fahrer des Ford wurde leicht verletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit.