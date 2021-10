Schaden in Höhe von 30.000 Euro ist am Donnerstag bei einem Autounfall auf der K3 bei Oggersheim entstanden. Zudem wurden vier Personen leicht verletzt. Laut Polizei übersah ein 59-jähriger Autofahrer um 11.34 Uhr auf der Abfahrt der A650 an der Einmündung zur K3 einen von links kommenden 37-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Der Einmündungsbereich musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden