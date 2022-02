55.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 0.45 Uhr ein Unfall an einer Ampel in der Mannheimer Oststadt verursacht. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Augustanlage unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Audi A3 kollidierte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Audi mehrfach um die eigene Achse. Der Fahrer des Mercedes gab an, sich bei dem Zusammenstoß am Knie verletzt zu haben, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Die 50-jährige Fahrerin des Audi A3 blieb unverletzt. Wegen widersprüchlicher Angaben beider Beteiligten zum Unfallhergang bedarf es weiterer Ermittlungen, so die Polizei.